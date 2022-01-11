الامارات | العور: 29.8 الف مواطن يعملون في وظائف إشرافية وقيادية بالقطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن العور: 29.8 الف مواطن يعملون في وظائف إشرافية وقيادية بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن العور، أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في الوظائف القيادية والإشرافية لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بلغ 29.8 ألف مواطن ومواطنة، بزيادة 10‎% عمّا تم تسجيله في هذه المنشآت عام 2020، مؤكداً أن الدولة تسعى من خلال إطلاقها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إلى إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي من شأنها زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص.

وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني من عضوة المجلس الوطني الاتحادي، صابرين اليماحي، حول توطين الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم: "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية اعتمد عدداً من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم القطاع الخاص وتحفيز المواطنين على الالتحاق بمؤسساته بعدما تمت معالجة العديد من العقبات ومنها فجوة الأجور التي تم ردمها إلى حد كبير ببرنامج الدعم المالي لرواتب المواطنين العاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى برامج أخرى تعنى بالتدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية.

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