الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرعة

ناشد سائقون الجهات المختصة في إمارة عجمان برفع الحد الأقصى للسرعة التي تلتقط بواسطة الرادار في بعض الشوارع، مشيرين إلى أنهم وجدوا أنفسهم مخالفين لتجاوزهم 50 كيلو متراً في الساعة، وهي سرعة متدنية.

مخالفات

تعرض ذوو طلبة في منطقة مويلح بالشارقة لمخالفات مرورية نتيجة لوقوفهم أمام المدارس انتظاراً لخروج أبنائهم، بسبب الازدحامات التي تشهدها الساحات المحاذية لتلك المدارس، مطالبين بإيجاد مواقف ممهدة ومنظمة في المنطقة.

مواعيد

أبلغت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عجمان عملاءها عبر رسائل نصية، بمواعيد ساعات العمل الجديدة التي تمتد من يوم الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع. وحددت ساعات العمل في يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة والنصف.

كمامات

دعا متسوقون في أبوظبي، إلى تشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية داخل مراكز التسوق، وذلك بسبب ارتداء الكثير من المتسوقين للكمامات شكلاً فقط دون تغطية الأنف والفم.

ترخيص

دعا قراء، إلى زيادة عدد الموظفين الذين يتولون عمليات الفحص الفني للمركبات، في مراكز فحص وتسجيل السيارات في دبي، وذلك لتفادي الوقوف لفترات طويلة انتظاراً لدورهم.

تأمين

اشتكى متعاملون مع شركات للتأمين الصحي، من عدم تجديد عقود التأمين للعام الجديد قبل انتهائه بفترة كافية، على الرغم من تلقيهم رسائل من المؤسسات التي يعملون بها، تؤكد بدء تفعيل التأمين بالفعل، ما حمّلهم أعباء مالية كبيرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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