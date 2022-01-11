الامارات | محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات كل ما يحقق استقرار كازاخستان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات كل ما يحقق استقرار كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، أكد خلاله دعم دولة الإمارات كل ما يحقق استقرار كازاخستان ويحفظ أمنها ومؤسساتها وسلامها الاجتماعي.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال من الرئيس قاسم جومارت توكاييف، على آخر مستجدات الأوضاع في بلاده في ضوء الأحداث الأخيرة والإجراءات التي اتخذت لبسط الأمن وحماية المؤسسات في البلاد، وعبّر سموه عن ثقته بقدرة الحكومة والشعب في كازاخستان على تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت.

من جانبه، أعرب الرئيس قاسم جومارت توكاييف، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لموقفه ومساندته لكازاخستان، منوهاً بعمق العلاقات التي تجمع بين كازاخستان والإمارات في مختلف المجالات. وتطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها خلال الفترة المقبلة بما يصبّ في مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

• ولي عهد أبوظبي اطلع على آخر مستجدات الأوضاع في كازاخستان في ضوء الأحداث الأخيرة.

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