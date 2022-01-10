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الامارات | "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق و قائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، و ذلك من الساعة 01:00 و حتى الساعة 10:00 من صباح غد الثلاثاء.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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