الامارات | طقس الغد غائم جزئياً رطب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد غائم جزئياً رطب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10إلى 20 تصل إلى 30 كم/س أحياناً.

الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:48 والمد الثاني عند الساعة 19:47والجزر الأول عند الساعة 14:24 والجزر الثاني عند الساعة 01:26 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:23 والمد الثاني عند الساعة 04:37 والجزر الاول عند الساعة 11:40 والجزر الثاني عند الساعة 22:59 .

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