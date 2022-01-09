الامارات | حمدان بن محمد يعتمد استراتيجيَّتَي "إعادة تأهيل حي الفهيدي التاريخي" و"الفنّ بالأماكن العامة"

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعتمد استراتيجيَّتَي "إعادة تأهيل حي الفهيدي التاريخي" و"الفنّ بالأماكن العامة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجيتيّ "إعادة تأهيل حي الفهيدي التاريخي" و "الفنّ في الأماكن العامة"

وقال سموه في تغريدة على حسابه في "تويتر" . اعتمدنا استراتيجيتيّ "إعادة تأهيل حي الفهيدي التاريخي" و "الفنّ في الأماكن العامة"… فريق "دبي للثقافة" بقيادة لطيفة بنت محمد قادر على تكريس روح الابتكار الثقافي بدبي

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