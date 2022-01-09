الامارات | غداً بدء تطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً بدء تطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ غداً تطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر إلى الخارج وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 وتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات، في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الإمارات.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتباراً من 10 يناير الجاري.

كما أكدت الوزارة على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.

كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

وتم التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المسافرين، والتحري من الوضع الوبائي في وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في البلد في حال الاشتباه بالإصابة. يأتي ذلك للتأكيد على أولوية الصحة والسلامة لدى القيادة الرشيدة وجهود الدولة الاستباقية لمواجهة أزمة كوفيد-19.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news