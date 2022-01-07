الامارات | وزارة الدفاع تنفذ تمـرين «درع الإمارات المشـترك 50»

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تنفذ تمـرين «درع الإمارات المشـترك 50» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن قيامها بتنفيـذ تمـرين «درع الإمارات المشـترك 50».

وذكرت القيادة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن التمرين سيستمر ابتداءً مـن يوم غد السبت وحتى 14 يناير المقبل، في الاتجاه الغربي من المسرح البحري للدولة، وتنفذه الوحدات الرئيسة في القوات المسلحة.

وحذَّرت قيادة العمليات المشتركة من وجود الأهالي والطائرات العمودية في منطقة الرماية.



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