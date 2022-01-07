الامارات | فريق جامعة الإمارات.. الثالث في «تحدي استكشاف ‏الكوكب إكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جامعة الإمارات.. الثالث في «تحدي استكشاف ‏الكوكب إكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالمركز الثالث في مسابقة ‏‏«تحدي استكشاف الكوكب إكس»، التي نظمها مشروع الإمارات لاستكشاف ‏المريخ، بالشراكة مع معرض دبي للطيران.

وتكوّن فريق الجامعة من أربع ‏طالبات هن: علياء محمد فيروز، من كلية تقنية المعلومات، ومهرة المقبالي، من ‏كلية الهندسة، وراية‎ ‎سعيد الخاطري، وجواهر راشد النعيمي، من كلية العلوم.‏

وخاض فريق الجامعة غمار المسابقات والتحديات بإنجاز خمس مهام لاستكشاف الكوكب، تنوّعت بين تصميم جسم طائرة ‏UAV‏ بدون ‏طيار، بنظام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعمل عرض تقديمي لها حول كيفية ‏ملاءمتها لأجواء الكوكب، وتنفيذ المهام الموكلة لها في «الكوكب إكس»، ومنها ‏نقل صندوق به عينات من الكوكب والهبوط بها في منصة «الهيلي باد»، وفي ‏المرحلة الثانية من المسابقة صمم فريق جامعة الإمارات «رجل آلي» (روبوت) ‏باستخدام تقنيات وتكنولوجيا‏Ev3-kit‏، وابتكار ملحقات إضافية لتنفيذ مهام ‏محددة على الكوكب، ومنها نقل صخور على «الكوكب إكس» وتحميلها وغيرها ‏العديد من المهام. ‏وتعيّن على الفريق والمنافسين من الجامعات المشاركة بناء ‏مركبة أرضية غير مأهولة لدراسة سطح «الكوكب إكس»، والبحث عن موقع لجمع ‏العينات باستخدام ‏Lego ‎‏ ‏Mindstorms EV3. ‎ وفق مستويات برمجة ‏مختلفة بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات. ‏

كما يجب أن تحتوي الروبوتات على أجهزة استشعار ومحركات، على أن ‏يكون أمام الفرق خمس دقائق لإتمام مهمة محاكاة تجريبية من دون أي دعم أو ‏مساعدة‎.‎

والتحدي الثاني تصميم مركبة جوية بدون طيار لتقوم بمهام الاستطلاع‎.‎

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