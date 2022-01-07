الامارات | شواغر للكوادر الوطنية في دبي دون شرط «الخبرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شواغر للكوادر الوطنية في دبي دون شرط «الخبرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح مركز للخدمات الحكومية في دبي عدداً من الشواغر الوظيفية للخريجين الجدد من الكوادر الوطنية، للعمل تحت مسمى «استشاري إسعاد المتعاملين»، من دون اشتراط توافر الخبرة، على أن يكون المتقدمون لشغل الوظيفة من الجنسين من حملة الثانوية العامة والجامعية.

وأفاد المركز بأن الراتب المخصص لهذه الوظيفة يبدأ من 8000 درهم، إضافة إلى حوافز، و35 درهماً عن كل معاملة يتم إنجازها، داعياً الراغبين في التقدم لشغل الوظائف إلى إرسال السير الذاتية إلى البريد الإلكتروني [email protected]

كما طرح مركز المعرفة للخدمات الحكومية (تسهيل - توجيه) عدداً من الشواغر الوظيفية في دبي، مخصصة للكوادر الوطنية من الإناث، تحت مسمى وظيفي «استشاري سعادة المتعاملين»، مشترطاً على الراغبات في التقدم للوظائف أن يكن من حملة الشهادة الثانوية فما فوق، مع توافر خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن الراتب يبدأ من 8000 درهم، مضافة إليه عمولة على المعاملات، داعياً الراغبات في التقدم للحصول على الوظيفة إلى إرسال السير الذاتية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني [email protected]

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