الامارات | «بشرية الشارقة» تعلن العمل عن بعد للأمهات الموظفات وفق ضوابط محددة

شكرا لقرائتكم خبر عن «بشرية الشارقة» تعلن العمل عن بعد للأمهات الموظفات وفق ضوابط محددة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في تعميم صدر أمس، أنه بناءً على التوجيهات الصادرة بشأن دعم الموظفات العاملات في حكومة الشارقة أثناء فترة تعلم أبنائهن عن بعد، فإنه يجوز للسلطة المختصة بالجهة الحكومية السماح للموظفة الأم بالعمل عن بعد إذا كان لديها طفل في المرحلة الدراسية من الصف السادس فما دون، ممن تقرر تطبيق التعليم عن بعد عليه، خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح التعميم أن العمل عن بعد سيكون وفق ضوابط محددة، تشمل أن تكون الوظيفة من الوظائف التي تؤدى مهامها عن بعد.

وأن يكون العمل عن بعد وفقاً للجدول الدراسي المعتمد من المدرسة المسجل فيها الطفل خلال أيام التعليم عن بعد فقط.

وللسلطة المختصة بالجهة الحكومية السماح بالعمل عن بعد لأصحاب الحالات الخاصة من الموظفين.

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