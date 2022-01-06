الامارات | عقود الزواج في 2020 الأكبر بالدولة منذ 11 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الزواج في 2020 الأكبر بالدولة منذ 11 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة أن عدد عقود الزواج في الدولة خلال عام 2020، بلغ 17 ألفاً و653 عقداً، مقابل 14 ألفاً و909 عقود خلال عام 2019، بزيادة 2744 عقداً، وبنسبة 18.4%.

وتشير إحصاءات المركز إلى أن عقود الزواج المسجلة في الدولة خلال عام 2020 تعدّ الأكبر على الإطلاق في الدولة منذ عام 2010 نتيجة الإقبال على الزواج بعد تراجع تكاليفه بشكل كبير نتيجة إلغاء مراسم الأعراس والحفلات الباهظة، حيث سجلت عقود الزواج أعداداً راوحت بين 14 ألفاً و804 عقود و16 ألفاً و917 عقداً كحدّ أقصى بين عامي 2010 و2019.

وبيّن المركز في تقرير أصدره أمس، بعنوان «إحصاءات الزواج 2020» أن عدد عقود الزواج بين زوج وزوجة إماراتيين شكلت نصف إجمالي عدد عقود الزواج في الدولة خلال عام 2020، إذ بلغت 8817 عقداً بنسبة 49.9% من إجمالي العقود في العام نفسه، لتصبح الأكبر بين زوجين إماراتيين منذ عام 2010، بينما بلغ عدد عقود الزواج بين زوج إماراتي وزوجة غير إماراتية 2145 عقداً، بنسبة 12.2% من إجمالي عقود الزواج عام 2020. وبلغ عدد عقود الزواج بين زوج غير إماراتي وزوجة غير إماراتية 6006 عقود بنسبة 34% من إجمالي عقود الزواج. وبلغ عدد عقود الزواج بين زوج غير إماراتي وزوجة إماراتية 685 عقداً بنسبة 3.9%.

ووفقاً للتقرير، تم تسجيل 37% من عقود الزواج في الدولة في أبوظبي، و28.7% منها في دبي، و12.8% في الشارقة، و8.3% في رأس الخيمة، و7.1% في عجمان، و4.8% في الفجيرة، و1.3% في أم القيوين.

وسجل أغسطس 2020 أعلى نسبة في عقود زواج الإماراتيين خلال عام 2020 بنسبة 14.3% من إجمالي العقود بإجمالي 1264 عقداً، يليه شهر أكتوبر بنسبة 13.3% بإجمالي 1173 عقداً، ثم نوفمبر بنسبة 10.6% بإجمالي 934 عقداً، بينما جاء مايو الأدنى في عقود زواج الإماراتيين بنسبة 2.4%.

وحول عقود زواج الإماراتيين المسجلة حسب الفئة العمرية للزوجين عام 2020، بين التقرير أن عقود زواج الإماراتيين في الفئة العمرية بين 20 و24 عاماً شكلت النسبة الأكبر بـ44.4%، بإجمالي 3918 عقداً، يليها العقود في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً بإجمالي 2148 عقداً، بنسبة 24.4%، ثم أقل من 20 عاماً بإجمالي 1083 عقداً، بنسبة 12.3%، وجاءت العقود في الفئة العمرية 55 عاماً فأكثر الأقل بنسبة 0.1% من الإجمالي.

وحول عقود زواج الإماراتيين المسجلة حسب فارق العمر بين الزوجين، أظهر التقرير أن 32.1% من عقود الزواج أبرمت بين أزواج إماراتيين من العمر نفسه، و59.6% بين أزواج أعمارهم أكبر من عمر الزوجات بعدد سنوات يراوح بين عامين و30 عاماً فأكثر، ونسبة 8.3% من العقود بين زوجات عمرهن أكبر من عمر الأزواج بعدد سنوات يراوح بين عامين و10 أعوام فأكثر.

وحول عدد عقود الزواج المسجلة حسب عدد الزوجات في العصمة دون تحديد جنسية الزوج والزوجة، أظهر التقرير أن 70% من عقود الزواج في الدولة عامة لا يوجد أي زوجات أخريات في عصمة الزوج، و7.4% من العقود توجد زوجة واحدة في عصمة الزوج، بإجمالي 1301 عقد. وفي 0.7% من العقود توجد زوجتان في عصمة الزوج بإجمالي 122 عقداً. وفي 0.1% من العقود توجد ثلاث زوجات في العصمة بإجمالي 19 عقداً، والنسبة المتبقية وهي 21.9% غير مبين.

• «النسبة الأكبر من حالات زواج الإماراتيين كانت للفئة العمرية بين 20 و24 عاماً».

• %37 من عقود الزواج مسجلة في أبوظبي و28.7% في دبي.



• %70 من عقود الزواج لا تتضمن وجود زوجات أخريات في عصمة الزوج.

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