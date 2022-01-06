الامارات | طقس الغد غائم جزئيا ومغبر أحيانا

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد غائم جزئيا ومغبر أحيانا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتزداد السحب المنخفضة خاصةً على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: شمالية غربية / 25 إلى 35 قد تصل إلى 55 كم/س أحياناً نهاراً.

الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثاني عند الساعة 05:58 والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 22:52 .

وفي بحر عمان الموج مضطرب إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:48 والمد الثاني عند الساعة 01:38 والجزر الاول عند الساعة 18:58 والجزر الثاني عند الساعة 08:14

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