الامارات | موارد الشارقة تعلن العمل عن بعد للأمهات الموظفات وفق ضوابط محددة

شكرا لقرائتكم خبر عن موارد الشارقة تعلن العمل عن بعد للأمهات الموظفات وفق ضوابط محددة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في تعميم صدر اليوم أنه بناءً على التوجيهات الصادرة بشأن دعم الموظفات العاملات في حكومة الشارقة أثناء فترة تعلم أبنائهن عن بعد، فإنه يجوز للسلطة المختصة بالجهة الحكومية السماح للموظفة الأم العمل عن بعد إذا كان لديها طفل في المرحلة الدراسية من الصف السادس فما دون ممن تقرر تطبيق التعليم عن بعد عليه ، خلال الفصل الدراسي الثاني الذي ابتداء في تاريخ 3 يناير 2

,وأوضح التعميم أن العمل عن بعد سيكون وفق الضوابط التالية : أن تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن تأدية مهامها عن بعد ، وبما لايؤثر على سير العمل لدى الجهة الحكومية . وأن يكون العمل عن بعد وفقاً للجدول الدراسي المعتمد من المدرسة المسجل فيها الطفل خلال أيام التعليم عن بعد فقط .

كما أضاف التعميم أن للسلطة المختصة بالجهة الحكومية جوازية السماح بالعمل عن بعد لأصحاب الحالات الخاصة من الموظفين الذين لا يوجد لديهم من يتابع دراسة أبنائهم أيام التعليم عن بعد وفقاً للجدول الدراسي المعتمد .

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