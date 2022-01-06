الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إجراءات

اقترح متعاملون مع خدمات «إي لايف» من «اتصالات» وضع إجراءات إضافية تصعب من عمليات اشتراك الأطفال بشكل عرضي بأي خدمات مدفوعة إضافية، ضمن أنظمة الخدمات التلفزيونية الترفيهية، مثل المطالبة بوضع بيانات أو كلمات سرية.

حوادث

تعرض سكان في منطقة التعاون بالقرب من مستشفى أوريانا بالشارقة، أخيراً، لحوادث إتلاف بسياراتهم، جراء إلقاء مخلفات من الشرفات على مركباتهم التي تقف بالقرب من إحدى البنايات، مطالبين بتركيب كاميرات مراقبة، والتنبيه على سكان البناية من الشركة العقارية المسؤولة عن إدارتها بتشديد الرقابة على أبنائهم، لاسيما مع إمكانية تعرض أحد المارة للأذى البليغ عند سقوط تلك المخلفات فوق رأسه.

شكوى

جدد سكان بنايات مجاورة لمكتب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عجمان شكواهم من تكرار وجود تجمعات للمياه بالقرب من أبراج «أورينت»، مشيرين إلى أن هطول الأمطار الأخيرة فاقم من هذه المشكلة.

مرور

يصرّ بعض السائقين على إيقاف مركباتهم أمام مداخل المباني التي يسكنونها يومياً في أم القيوين، وبشكل يعيق دخول أصحاب الهمم والمركبات الأخرى للطريق، الأمر الذي يستدعي تدخل إدارات المرور والدوريات ومخالفتهم لإعاقتهم حركة السير والمرور.

مقاعد

طالب زوّار لقسم الطوارئ في مستشفى القاسمي بالشارقة، بوضع مقاعد للجلوس تقيهم عناء الوقوف فترات طويلة تمتد ساعات أحياناً، لاسيما مع عدم السماح لهم بدخول المستشفى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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