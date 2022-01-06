الامارات | مراجعة هندسية لعام 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة هندسية لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت دولتنا الحبيبة الإمارات عديداً من الإنجازات في عام 2021 خصوصاً في قطاع الهندسة.

برأيي الشخصي المشروعات الهندسية التالية هي أهم المحطات الهندسية لعام 2021: أولاً مشروع مسبار الأمل. فمما لا شك فيه يعد إرسال المسبار للمريخ الإنجاز الهندسي الأول للإمارات في عام 2021، لأنه إنجاز عالمي يتحقق للمرة الأولى باستخدام ثلاثة أجهزة على متن المسبار، وسيجمع مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مجموعة من القياسات الأساسية التي تساعد على تكوين فهم أعمق لكيفية دوران الغلاف الجوي وطبيعة الطقس في طبقتيه السفلى والوسطى، ثم يدمج الفريق هذه القياسات مع نتائج رصد الطبقة العليا من الغلاف الجوي، لتكشف هذه القياسات عن الأسباب الكامنة وراء فقدان الطاقة وهروب جسيمات الغلاف الجوي من جاذبية المريخ.

ثانياً، بدء تشغيل محطة براكة الثانية، استمرار لنجاح الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة مثل الطاقة النووية، وهو أمر حيوي ومبشر بربطه مع الشبكة الكهربائية والتخفيف من الصرف الطاقي التقليدي.

وفي سبتمبر الماضي، دخلت المحطة الثانية على خط الإنتاج وتم ربطها بخطوط الطاقة المغذية لعموم البلاد.

وأصبحت محطات براكة أكبر مصدر للكهرباء الحمل الأساسي في الإمارات، والقادرة على توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة على مدار الساعة. ويتألف المشروع من أربع محطات للطاقة النووية ذات سعة إنتاجية تصل إلى نحو ألف وأربعمئة ميغاواط في محطة براكة للطاقة النووية الواحدة.

ثالثاً إطلاق البرنامج الوطني للسكك الحديدية، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني للسكك الحديدية باستثمارات خمسين مليار درهم ليشكل منظومة متكاملة لنقل البضائع والركاب على مستوى إمارات الدولة، حيث يهدف البرنامج الوطني للسكك الحديدية إلى رسم خارطة طريق جديدة في دولة الإمارات لنقل البضائع والركاب على متن القطارات، بما يسهم في تطوير منظومة نقل بري مستدامة، في إطار دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في القطاعات البيئية والصناعية والسياحية في الدولة.

رابعاً، التصميم الإنشائي لإكسبو 2020، يتميز إكسبو 2020 بتصميم هندسي فريد ومن مواد صديقة للبيئة مثل أيقونته قبة الوصل، حيث تطل القبة على حديقة تحيط بها مباني عدة، متعددة الاستخدامات. تشغيل محطة براكة الثانية استمرار لنجاح الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة مثل الطاقة النووية.

باحث أكاديمي

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