الامارات | لا دعوى جزائية على من دون الـ11 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن لا دعوى جزائية على من دون الـ11 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الـ11 من عمره. وأشارت النيابة العامة إلى أنه، طبقاً للمادة 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، أنه لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الـ11 من عمره، وتسري في شأن فقدان التمييز وصغر السن الأحكام المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بالأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

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