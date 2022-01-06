الامارات | 2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا و743 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا و743 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس عن إجراء 469 ألفاً و28 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 774 ألفاً و897 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 743 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 749 ألفاً و254 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 29 ألفاً و880 جرعة من لقاح «كوفيد-19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 22 مليوناً و750 ألفاً و991 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 230.03 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد - 19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على «كوفيد - 19».

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