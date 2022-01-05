الامارات | غداً.. طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتزداد السحب المنخفضة خاصةً على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية / 25 إلى 35 قد تصل إلى 55 كم/س أحياناً نهاراً.

يكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب و يحدث المد الأول عند الساعة 15:07 والمد الثاني عند الساعة 05:20 و الجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:15.

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 01:00 و الجزر الأول عند الساعة 18:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:20.

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