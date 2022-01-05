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الامارات | اعتماد شرط الحصول على اللقاح والجرعة الداعمة لدخول مقار العمل في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد شرط الحصول على اللقاح والجرعة الداعمة لدخول مقار العمل في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الإسناد الحكومي، بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي، عن اعتماد شرط الحصول على اللقاح والجرعة الداعمة، للفئات المعنية وفق ما تُقرّره الجهات الصحية المختصة، لدخول مقار العمل لجميع موظفي الجهات والشركات الحكومية، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق لتاريخ 10 يناير 2022.

يسري القرار على جميع الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، ويُستثنى من الإجراء من لديه عذر طبي معتمد. ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية في الجهات والشركات الحكومية، والحفاظ على الصحة العامة.

كما يستمر العمل بالإجراءات المعتمدة سابقاً، ومنها إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) كلّ 7 أيام لجميع الموظفين والعاملين وعمال عقود الخدمات والتعهيد. وبالنسبة للزائرين والمتعاملين والعاملين المؤقتين فينبغي إبراز نتيجة سلبية لم يمضِ على استلامها أكثر من 48 ساعة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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