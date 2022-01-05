الامارات | مكتوم بن محمد: نستلهم من مسيرة محمد بن راشد حب الصدارة وإسعاد الناس

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: نستلهم من مسيرة محمد بن راشد حب الصدارة وإسعاد الناس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إننا نستلهم من مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حب الصدارة، وتحقيق المستحيل، وإسعاد الناس.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»، بمناسبة مرور 16 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي: «16عاماً منذ توليه مقاليد الحكم، سخّرها للعمل والإنجاز.. في قلبه تعيش أسرته، وجميع أهل الإمارات. في فكره رؤية سابقت عصرها، وأدهشت العالم، وألهمت العقول. أسس أفضل حكومات العالم، وبنى أجمل مدن الأرض، وأوصل العرب إلى المريخ. ومازلنا في مسيرته نستلهم منه حب الصدارة، وتحقيق المستحيل، وإسعاد الناس».

• «في قلب محمد بن راشد تعيش أسرته، وجميع أهل الإمارات، وفي فكره رؤية سابقت عصرها، وأدهشت العالم».

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