الامارات | «حافلة تحت الطلب» تنقل 603 آلاف راكب خلال عامين

شكرا لقرائتكم خبر عن «حافلة تحت الطلب» تنقل 603 آلاف راكب خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت خدمة «حافلات تحت الطلب»، من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نموّاً كبيراً في عدد الركاب المتنقّلين على متنها، بلغ 603 آلاف و52 راكباً، منذ انطلاق الخدمة في فبراير 2020 حتى نهاية العام الماضي، وسجلت الخدمة زيادة ملحوظة في عدد الركاب في عام 2021، مقارنة بعام 2020، حيث بلغ عدد الركاب 428 ألفاً و377 راكباً في عام 2021، مقارنة بـ174 ألفاً و675 راكباً في عام 2020.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عادل شاكري، إن الخدمة شهدت إقبالاً منقطع النظير في الطلب عليها، خصوصاً أنها تغطي مناطق حيوية في إمارة دبي، بالإضافة إلى مرورها بمحطة مترو ومحطة ترام، ما يشكّل نوعاً من التكامل في شبكة المواصلات العامة، ويُسَهِّلُ على الركاب التنقّل إلى وجهاتهم بسرعة وأمان.

وأوضح أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة بلغت 86%، لافتاً إلى أن الخدمة تُسهِمُ في تكامل خدمات النقل الجماعي، التي تُعَزِّزُها استراتيجية الميل الأول والأخير، وسهولة الوصول، وتقليل وقت انتظار المتعاملين.

وأضاف شاكري أن 13 حافلة صغيرة تقدم هذه الخدمة، وتغطي مناطق البرشاء والمدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون والمدينة الأكاديمية، وهذه الحافلات تُعتَبَرُ وسائل تنقل مريحة تتناسب مع احتياجات الجمهور، ومن السهل الوصول إليها، وذات مسار مرن يجعلها أكثر ملاءمة لبعض الفئات، كما أن استراتيجية وأهداف المبادرة تشمل خدمة المناطق ذات الطلب المنخفض على النقل الجماعي.

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