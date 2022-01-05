الامارات | تحويل خدمات مركز «تقييم كوفيد-19» إلى «العين للمؤتمرات»

شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل خدمات مركز «تقييم كوفيد-19» إلى «العين للمؤتمرات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تحويل خدمات مركز تقييم كوفيد-19 المتميز في مستشفى العين إلى مركز تقييم «كوفيد ـ 19» المتميز في مركز العين للمؤتمرات. وقالت إن على الحالات الإيجابية لفيروس «كوفيد ـ 19» والمخالطين، زيارة مركز تقييم «كوفيد-19 المتميز في مركز العين للمؤتمرات»، الحالات الإيجابية، من خلال البوابة رقم 7، والمخالطين عبر البوابة رقم 3.

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