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الامارات | تحويل خدمات مركز «تقييم كوفيد-19» إلى «العين للمؤتمرات»

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل خدمات مركز «تقييم كوفيد-19» إلى «العين للمؤتمرات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تحويل خدمات مركز تقييم كوفيد-19 المتميز في مستشفى العين إلى مركز تقييم «كوفيد ـ 19» المتميز في مركز العين للمؤتمرات. وقالت إن على الحالات الإيجابية لفيروس «كوفيد ـ 19» والمخالطين، زيارة مركز تقييم «كوفيد-19 المتميز في مركز العين للمؤتمرات»، الحالات الإيجابية، من خلال البوابة رقم 7، والمخالطين عبر البوابة رقم 3.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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