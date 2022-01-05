الامارات | 2581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 2581 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 397 ألفاً و766 فحصاً جديداً لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 2581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 772 ألفاً و189 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخص نتيجة الإصابة بالفيروس. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2170 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 796 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 748 ألفاً و511 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، تقديم 18 ألفاً و821 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة. وبذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 22 مليوناً و721 ألفاً و111 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 229.73 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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