الامارات | طيران شرطة أبوظبي ينقل مصاباً آسيوياً إلى "شخبوط الطبية"

شكرا لقرائتكم خبر عن طيران شرطة أبوظبي ينقل مصاباً آسيوياً إلى "شخبوط الطبية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية مقيم اسيوياً في الثلاثينيات من عمره، إلى مدينة شخبوط الطبية في أبوظبي أثر تعرضه لحادث اصطدام مركبة مع شاحنة وقع في الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة عصر اليوم على طريق سويحان باتجاه العين "طريق الطف" بسبب النعاس والإرهاق أثناء القيادة وأدى الحادث إصابته بإصابة بليغة وشخصين آخرين مرافقين مع السائق وتم نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مدينة شخبوط الطبية .

وأقلعت طائرة الإسعاف الجوي على الفور واسعفت المصاب ووفرت له الرعاية الطبية اللازمة أثناء نقله بالطائرة المروحية، إلى مدينة شخبوط الطبية لاستكمال العلاج.

ودعت مديرية المرور والدوريات السائقين إلى ضرورة إيقاف المركبة على الكتف الأيمن خارج الطريق في حالة شعورهم بالإرهاق أو النعاس و التقيد التام بربط حزام الأمان، وعدم الانشغال عن الطريق أثناء القيادة .

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