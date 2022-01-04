الامارات | بن سليم: محمد بن راشد كرس 16 عاماً لصناعة مستقبل مشرق لدولته

شكرا لقرائتكم خبر عن بن سليم: محمد بن راشد كرس 16 عاماً لصناعة مستقبل مشرق لدولته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، بإسمه وبإسم جميع العاملين في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بمناسبة مرور 16 عاماً على توليه مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وأكد أن دولة الإمارات حققت منذ ذلك الوقت إنجازات هائلة أسعدت شعبه وأبهرت العالم، وجعلت من دبي تحديداً مقصداً تجارياً واقتصادياً وسياحياً وثقافياً يستقطب شعوب العالم ليس للزيارة فحسب بل للعيش والإقامة فيها.

وقال بن سليم: «16 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي يشهد لها القريب والبعيد، 16 عاماً كرسها لصناعة مستقبل مشرق لدولته وليكون شعبه أسعد شعوب الأرض. هكذا هم القادة العظماء يسطرون في التاريخ إنجازات تخلد وتذكر على مر العصور. نفتخر بقيادته ونعتبره قدوه لنا في العمل والإخلاص ونتبع نهج سموه في الإدارة والقيادة، ونتعهد باستكمال مسيرة التفوق والازدهار على جميع المستويات».

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