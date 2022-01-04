الامارات | "جنايات أبوظبي" تصدر حكماً بإعدام تاجري مخدرات من الجنسية الفلبينية

شكرا لقرائتكم خبر عن "جنايات أبوظبي" تصدر حكماً بإعدام تاجري مخدرات من الجنسية الفلبينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، حكماً بإدانة متهمين اثنين من الجنسية الفلبينية، بارتكاب جريمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الترويج، وقضت بمعاقبتهما بالإعدام، ومصادرة المواد المضبوطة وإعدامها، ومصادرة الهواتف وجميع المضبوطات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والمبالغ النقدية المتحصلة منها.

وتتحصل وقائع الدعوى، في ترويج المتهمين للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لحساب بعض تجار المخدرات المقيمين خارج الدولة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وذلك عن طريق تسلمهم كميات كبيرة من المخدرات والتي يتم وضعها في أماكن غير مأهولة بالسكان، على أن ترسل لهما إحداثيات مكان وجود تلك الكميات من المؤثرات العقلية لتسلمها، ومن ثم فرزها وتجزئتها ووضعها في لفافات ثم توزيعها في الأماكن التي يرونها مناسبة وإرسال إحداثياتها وصورها إلى التاجر الذي يتولى بدوره إرسالها إلى الراغبين من المتعاطين من شرائها والحصول عليها، من خلال التواصل عبر برنامج "واتساب".

كما أثبتت إجراءات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ذلك، إذ أنه بعد إجراء البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات، تم مخاطبة النيابة العامة في أبوظبي، لاستصدار إذن لضبط المتهمين وتفتيشهما ومقر سكنهما، ونفاذا لإذن النيابة، ألقت قوة من رجال الشرطة القبض على المتهمين وتفتيش مسكنهما، حيث عثر على مادة بلورية يشتبه بها، والتي أثبت الفحص أنها من المؤثرات العقلية المجرم حيازتها، إلى جانب العثور على هواتف يستخدمها المتهمان في الترويج للمواد المخدرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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