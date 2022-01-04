الامارات | 2515 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 2515 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 371 ألفاً و384 فحصاً جديداً لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2515 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 769 ألفاً و608 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخص نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2169 حالة.

‌‎وأعربت عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 862 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 747 ألفاً و715 حالة.

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