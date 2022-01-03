الامارات | جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ سائقاً حاصرته مياه وادي البيح

شكرا لقرائتكم خبر عن جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ سائقاً حاصرته مياه وادي البيح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ جناح قسم الطيران في شرطة الخيمة، سائق مركبة عالقة في مجرى وادي البيح في إمارة رأس الخيمة، إثر جريان مياه الوادي بقوة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وشهدت رأس الخيمة سقوط أمطار بين الغزيرة والمتوسطة في المناطق الشمالية والجبلية، ما أدى إلى جريان الأودية والشلالات الجبلية في جبل جيس.

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