الامارات | الكاتب العدل في دبي يوفر قنوات تفاعلية مبتكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب العدل في دبي يوفر قنوات تفاعلية مبتكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي، أحمد خلف الحوسني، حرص إدارة الكاتب العدل على تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدماتها عبر قنوات عدة، كون المتعامل محور اهتمام الدائرة، والركيزة الأساسية لخدماتها ومبادراتها التي تهدف من خلالها إلى تلبية احتياجات وتطلعات كل فئات المتعاملين وتحقيق سعادتهم، الأمر الذي يرتبط ارتباطاً نوعياً بإطار عمل السعادة وجودة الحياة ضمن رؤية دولة الإمارات بأن تكون بين الدول الأكثر سعادة في العالم، وسعياً لتحقيق عدالة نافذة، تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة للمجتمع، للوصول إلى رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأضاف أن الدائرة حريصة على إطلاق قنوات متنوعة لتقديم خدمات الكاتب العدل، لتسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة، تسهم في تلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم، وذلك سعياً لتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية، فيمكن للمتعامل الحصول على خدماته في الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي من خلال اسم مستخدم، كما يمكن الحصول على الخدمة عبر قنوات متنوعة منها، ومن خلال الكاتب العدل الخاص الذي يبلغ عدد فروعه 50 فرعاً، ضمن توزيع جغرافي يغطي إمارة دبي كمراكز متخصصة تتنافس في تقديم الخدمة ومكاتب محاماة، ومراكز العضيد التي تعتبر من مراكز الخدمة المعتمدة من قبل محاكم دبي لتقديم الخدمات القضائية المحددة.

وتابع أن الكاتب العدل له فروع أيضاً في وافي مول، ومرور البرشاء، تعمل من الإثنين إلى الخميس، من الثامنة صباحاً إلى 7:30 مساءً، والجمعة من الثامنة إلى 11:30 صباحاً، والبرشاء مول من الإثنين إلى الخميس من الثامنة صباحاً إلى الثالثة بعد الظهر، والجمعة من الثامنة إلى 11:30 صباحاً، وذلك لتعزيز معايير السعادة للوصول إلى أعلى معدلات إسعاد للمتعاملين، وتقديم خدمات قضائية بأعلى معايير الخدمات الحكومية المتميزة.

• محاكم دبي توفّر قنوات متنوعة لتقديم خدمات الكاتب العدل.

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