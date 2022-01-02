الامارات | "الشارقة للتعليم الخاص" تتيح للمدارس الخاصة اعتماد التعليم الافتراضي مؤقتاَ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة للتعليم الخاص" تتيح للمدارس الخاصة اعتماد التعليم الافتراضي مؤقتاَ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت هيئة الشارقة للتعليم الخاص المدارس الخاصة في الإمارة، فرصة اتخاذ القرار المناسب للتحول إلى نظام التعليم عن بعد "الافتراضي"، بشكل مؤقت ولمدة 48 ساعة (يومين دراسيين)، في إطار إجراءات التعامل مع حالات "كوفيد19" في المدرسة.

وأفادت الهيئة بأن التعلم عن بعد (الافتراضي) خيار متاح لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، حتى إشعار آخر.

ودعت الهيئة المدارس في تعميم أصدراته، أمس، إلى إرسال تقرير إلى لجنة "كوفيد19" بالهيئة ليتم إصدار القرار النهائي بذلك، مؤكدة على ضرورة تعبئة التقرير السنوي على منصة "تمام"، ابتداءً من الغد (الاثنين).

وأكدت الهيئة أن المدارس الخاصة في الإمارة بيئات أمنة وصحية لانتظام الدراسة وأن مرد ذلك الخبرة السابقة التي تراكمت لدى المدارس والعاملين فيها وكذلك أولياء الأمور والطلبة وتطبيقهم للدليل الإرشادي ا والتزمت به وطبقته بدقة شديدة.

وكانت الهيئة أعلنت عن أن 95 % من الكوادر العاملة في المدارس الخاصة حصلت على اللقاح.

وأفادت بأن أبرز الإجراءات تتضمن مسحة سلبية للطلبة فوق سن 12 لمدة لا تزيد عن 96 ساعة لمرة واحدة، ويوجد منصة يتم من خلالها رفع حالات الاصابة والاشتباه يوميا حيث يجري التعامل معها بالتعاون مع شركائهم من امارة الشارقة كالطب الوقائي ، إضافة الى تشكيل لجان في المدارس تسمى " لجان كوفيد 19" التي يتمثل دورها في متابعة الحالات والإجراءات بشكل كامل.

وأفادت الهيئة بأن لديها فرق رقابية لمتابعة الالتزام في كافة مدارس الشارقة الخاصة.

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