الامارات | مدان بالتعاطي يستفيد من قانون مكافحة المخدرات الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدان بالتعاطي يستفيد من قانون مكافحة المخدرات الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاد مقيم (آسيوي) مدان بتهمة تعاطي المخدرات ومحكوم عليه غيابياً بغرامة وإبعاد، من القانون الجديد لمكافحة المخدرات رقم 30 لسنة 2021 الذي بدأ سريانه أمس، وألغت محكمة الجنح قرار الإبعاد بعد أن صار جوازياً وليس وجوبياً وفق القانون السابق، وذلك بعد أن أعملت المحكمة قاعدة القانون الأصلح للمتهم.

وتفصيلاً، أفادت تحقيقات النيابة العامة بأن معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي حول قيام المتهم بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وذكر شاهد من شرطة دبي إنه تم التثبت من المعلومات واستصدار إذن من النيابة والقبض على المتهم، وبفحص عينة من بوله تبين احتوائها على آثار لمخدر الماريغوانا أو الحشيش، وأعترف المتهم بذلك في محضر الاستدلال، ومن ثم أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح بتهمة تعاطي مؤثر عقلي.

من جهتها وبعد النظر في الدعوى قضت محكمة الجنح غيابياً، لعدم حضور المتهم الجلسة بمعاقبته بغرامة 3000 درهم وإبعاده عن الدولة.

إلى ذلك، وفي ظل كون الحكم غيابياً، طعن الممثل القانوني للمتهم، المحامي بدر عبدالله خميس، عن طريق المعارضة ملتزماً بموعدها المحددة، وطلب في مذكر الدفاع تطبيق المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تنص على أن إبعاد الأجنبي جوازياً لهيئة المحكمة حال إدانته في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة بقصد التعاطي، باعتبار أن القانون الجديد هو الأصلح للمتهم، لذا يجب أن يتم تطبيقه بحسب الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات.

والتمس خميس من هيئة المحكمة إلغاء قرار الإبعاد نظراً لأن سجل المتهم يخلو من أي سوابق، إذ أنه شاب في مقتبل عمره، مستقر في عمله، لا يمثل أي خطورة إجرامية، وهي شرط الحكم بالإبعاد عملاً بموجبات نص المادة 129 من قانون العقوبات.

من جهتها أفادت محكمة الجنح في حيثيات الحكم بأن المتهم حضر جلسة النظر في المعارضة المستوفية للإجراءات، واعترف بتهمته وطلب الرأفة من المحكمة، لذا أيدت هيئة المحكمة الحكم الغيابي بالغرامة.

وحول تدبير الإبعاد، أفادت بأنه بحسب المادة 13 من قانون العقوبات فإن من حق المتهم الاستفادة بالقانون الأصلح له، طالما لم يصدر حكم بات في الدعوى.

وأوضحت أن قرار الإبعاد صار جوازياً لهيئة المحكمة تقدره حسب ظروف الدعوى والمتهم، بحسب القانون الجديد رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المعمول به اعتباراً من الثاني من يناير الجاري.

وارتأت هيئة المحكمة أن المتهم من المقيمين في الدولة، وله عمل فيها، ومصدر رزقه مشروع، ولم يسبق الحكم عليه في أية قضايا مخدرات، لذا ترى أنه جدير بإلغاء تدبير الإبعاد الصادر بحقه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news