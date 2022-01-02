الامارات | «الوطني للأرصاد»: أمطار اليوم.. واستمرار المنخفض الجوي حتى الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للأرصاد»: أمطار اليوم.. واستمرار المنخفض الجوي حتى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تأثر الدولة بحالة عدم الاستقرار الجوي حيث يتعمق ويقترب المنخفض العلوي الممتد من الغرب على الدولة ويتزامن معه امتداد منخفض سطحي من الجنوب واستمرار تدفق السحب من البحر الأحمر باتجاه الدولة على فترات ومن المتوقع أن تتحرك المنخفضات باتجاه الشرق يومي الأربعاء والخميس لتخف حدة الحالة.

وأوضح المركز في بيان له أن طقس اليوم «الأحد» سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والجزر الغربية.

وطقس يومي الإثنين والثلاثاء يكون غائما على معظم مناطق الدولة تتخلله السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً وسقوط البرد على بعض المناطق.

وفي يومي الأربعاء والخميس تقل كميات السحب بوجه عام ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

والرياح تكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية.. أما البحر فيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان خاصة مع السحب الركامية.

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