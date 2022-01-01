الامارات | أبوظبي تكشف عن "القائمة الخضراء" المُحَدَّثة

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تكشف عن "القائمة الخضراء" المُحَدَّثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المُحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، دعماً لتخفيف إجراءات السفر مع الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لضمان صحة وسلامة الجميع.

وسيُعفى كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي في الإمارة، ويجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 (تحليل PCR) تم استلامها في غضون 48 ساعة على الأكثر قبل موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

وسيُطلب من المسافرين الحاصلين على اللقاح الكامل والقادمين من إحدى دول "القائمة الخضراء" المُحدثة إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي (يعد تاريخ الوصول هو اليوم الأول). أما بالنسبة للمسافرين غير المُطعمين القادمين من إحدى دول "القائمة الخضراء"، فيجب عليهم إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) في اليوميّن السادس والتاسع من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الدول والمناطق والأقاليم المدرجة في القائمة ستُحَدَّث دورياً بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19. وستُدرج أسماء الدول التي تتوافق مع المعايير الصارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنطبق هذه الإجراءات على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار فقط وليس على الجنسية.

القائمة الخضراء المحدثة تدخل حيز التنفيذ الساعة 12:01 صباح يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أذربيجان

أرمينيا

إسبانيا

أستراليا

إسرائيل

ألبانيا

البحرين

الجزائر

البرازيل

المغرب

البرتغال

البوسنة والهرسك

التشيك

الدنمارك

السعودية

السويد

الصين

العراق

الفلبين

الكويت

ألمانيا

المجر

النرويج

النمسا

الولايات المتحدة

اليابان

اليمن

اليونان

إندونيسيا

أوزباكستان

أوكرانيا

إيران

إيطاليا

بابوا غينيا الجديدة

بلجيكا

بلغاريا

بورما

بولندا

بيلاروسيا

تايلاند

تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

تركمانستان

تونس

جزر المالديف

جمهورية أيرلندا

جورجيا

رومانيا

سلطنة عمان

سلوفاكيا

سلوفينيا

سنغافورة

سوريا

سويسرا

سيشيل

صربيا

طاجيكستان

فرنسا

فنلندا

قبرص

قرغيزستان

كازاخستان

كرواتيا

كمبوديا

كندا

كوريا الجنوبية

لاتفيا

لاوس

لوكسمبورغ

ماليزيا

هولندا

هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

للمزيد من المعلومات عن القائمة الخضراء، يرجى زيارة www.visitabudhabi.com

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