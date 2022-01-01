الامارات | شرطة دبي تحجب 75 حساباً وموقعاً إلكترونياً لترويج المخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحجب 75 حساباً وموقعاً إلكترونياً لترويج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ساهمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي في إلقاء القبض على 45.5% من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وضبط 75.5% من كميات المخدرات المضبوطة على مستوى الدولة خلال العام الماضي، بحسب الإحصاءات التي اطلع عليها القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري بجناح الإمارات في إكسبو دبي 2020 ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور مساعده لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري.

وأكد المري أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استطاعت تطوير أساليبها وتعزيز إمكانياتها للإطاحة بتجار المخدرات، وتوجيه ضربات موجعة لهم، بالتعاون مع الجهات المختصة، كما أنها تعمل بجهد كبير ومستمر بكل إداراتها وأقسامها بهدف حماية المجتمع من آفة المخدرات والحد من انتشارها.

وتمكنت الإدارة من تمرير 76 معلومة مهمة لـ 23 دولة بالتعاون مع ضباط الارتباط، ما أسهم في ضبط 19 متهماً دولياً، فيما حجبت وأغلقت 75 حساباً على تطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية تستخدم في ترويج المخدرات.

واطلع القائد العام كذلك على برامج التوعية من قبل مركز حماية الدولي، التي استفاد منها 3 ملايين و112 ألفاً و363 مستفيداً من 50 جنسية مختلفة، شاركوا في 124 فعالية، بينما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 53 شخصاً.

وحققت حملة "الرسائل المجهولة" التي أطلقها مركز حماية الدولي بالتعاون مع العديد من الشركاء مثل هيئة الطرق والمواصلات والمصرف المركزي، ومزودي خدمات الهاتف المتحرك اتصالات و دو، أهدافاً عدة خلال فترة إطلتاقها من 15 يوليو إلى الأول من نوفمبر العام الماضي، إذ استفاد من الحملة أكثر من 190 مليون شخص وسجل مركز الاتصال 901 زيادة بنسبة 32٪ في عدد الاستفسارات، بينما شهدت المكالمات والبلاغات على منصة الجرائم الالكترونية زيادة بنسبة 150٪،

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