الامارات | منع سفر مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كوفيد19

شكرا لقرائتكم خبر عن منع سفر مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كوفيد19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم، منع سفر مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19‬ اعتباراً من 10 يناير الجاري.، واشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين للسماح لهم بالسفر.

وتُستثنى الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

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