الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس المجلس السيادي في السودان بيوم الاستقلال

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس المجلس السيادي في السودان بيوم الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة.

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