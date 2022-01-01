الامارات | حمدان بن محمد يوجه رسالة لفريق عمل حكومة دبي بمناسبة العام الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يوجه رسالة لفريق عمل حكومة دبي بمناسبة العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رسالة لفريق عمل حكومة دبي بمناسبة العام الجديد 2022.

ونشر المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة عن الرسالة، والتي جاء فيها:

"أخاطب اليوم كل فرد منكم بصفته رفيق درب في العمل والإنجاز، ولا اخفي سعادتي بما حققتموه من إنجازات لدولة الإمارات ودبي بعد أن طوينا خمسين عاما منذ قيام الاتحاد، ونحن نتطلع معكم لما هو أبعد من ذلك، فنحن جميعا من مدرسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي لا يقبل عن المركز الأول بديلا.

كلماتي بمناسبة العام الجديد 2022 تتخطى شكركم على تفانيكم وإخلاصكم الدائم في تطوير العمل الحكومي إلى تحفيز لهممكم العالية، بأن توحدوا الجهود وتتحدوا الذات مرة أخرى وتضعوا لأنفسكم مستوى جديدا من التحدي، فهناك أهداف كبيرة لا تزال تنتظر أن تتحقق على أياديكم، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وريادة دبي أمانة في أعناقكم.

وكل عام وحكومة دبي بكم أكثر إبداعا وتميزا وإسعادا للناس

أخوكم

حمدان بن راشد آل مكتوم.".

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