الامارات | استثناء الحضانات من التعليم عن بعد بأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء الحضانات من التعليم عن بعد بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق الطوارئ والأزمات في إمارة أم القيوين بالتنسيق مع المجلس التنفيذي وحسب التعليمات الوطنية عن تحويل نظام التعليم في كافة مدارس الإمارة الحكومية والخاصة إلى نظام "التعليم عن بُعد" خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من الثالث من يناير 2022 المقبل، وذلك في إطار متابعة تطورات الوضع الوبائي في الدولة ولتسهيل عملية العودة الآمنة للمدارس.

يستثنى من ذلك "الحضانات" والتي ستقوم بتطبيق نظام "التعليم الحضوري" مع تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية، وستقوم الفرق المختصة بالتأكد من التزام الحضانات بالإجراءات المطلوبة ومتابعة الوضع بشكل مكثف ومستمر

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