الامارات | عام جديد عام سعيد.. قصيدة لمحمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر حساب سموه على "إنستغرام" قصيدة جديدة بمناسبة قدوم العام الجديد، قال فيها:

شكرا لقرائتكم خبر عن عام جديد عام سعيد.. قصيدة لمحمد بن راشد والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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