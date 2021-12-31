الامارات | شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الإلتزام بـ"القيادة الآمنة" أثناء التقلبات الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الإلتزام بـ"القيادة الآمنة" أثناء التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الإلتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، إلى جانب خفض السرعات وترك #مسافة_أمان كافية بين المركبات مشددةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة اثناء التقلبات الجويه والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق ، مع تمنياتنا لكم بالسلامة

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