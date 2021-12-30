الامارات | لا تغيير في مواعيد صلاة الجمعة بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير في مواعيد صلاة الجمعة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أنّ مواعيد خطبة وصلاة الجمعة ستظل في أوقاتها المعتادة بمساجد الإمارة والمدن التابعة لها، عند بداية دخول الوقت، كما هو مثبت في التقويم الهجري المعتمد للإمارة، ولن يكون هناك تأخير، مع ضرورة التزام المصلين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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