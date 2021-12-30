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الامارات | تمديد تخفيض المخالفات المرورية بعجمان حتى 14 يناير المقبل

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مصباح أمين-عجمان 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تخفيض المخالفات المرورية بعجمان حتى 14 يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن تمديد تخفيض قيمة المخالفات المرورية المرتكبة قبل 21 نوفمبر الماضي، حتى 14 يناير المقبل، حيث يشمل التخفيض جميع أنواع المخالفات المرتكبة في عجمان باستثناء المخالفات المشددة، ودعت القيادة العامة السائقين إلى دفع المخالفات عبر أربع أجهزة، من خلال تطبيق شرطة عجمان، وتطبيق وزارة الداخلية، وعبر جهاز سهل، أو من خلال الحضور إلى مراكز الخدمة.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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