الامارات | الإسعاف الوطني يؤكد جاهزيته لاحتفالات رأس السنة في المناطق الشمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الوطني يؤكد جاهزيته لاحتفالات رأس السنة في المناطق الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الإسعاف الوطني جاهزيته لاستقبال احتفالات رأس السنة 2022 في المناطق الشمالية واتخاذه كافة التدابير الاستباقية للتعامل مع الحالات الطارئة، وذلك ضمن خطة طوارئ متكاملة تضمنت رفع جاهزية طواقم الإسعاف واعادة توزيع الموارد الإسعافية وتعزيز حضورها في المناطق الحيوية عبر الإمارات الخمس والتنسيق الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان السلامة العامة ورفع درجات الاستعداد للتعامل مع البلاغات الإسعافية الطارئة التي قد تطرأ خلال الاحتفاء بقدوم العام الجديد.

كما تشمل الاستعدادات توفير التغطية الإسعافية لاحتفالات رأس السنة في إمارة رأس الخيمة- منطقة جزيرة المرجان بما يشمل عرض الألعاب النارية الذي يهدف إلى تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس، إلى جانب الفعاليات والأنشطة الترفيهية المصاحبة لها، وذلك عبر توفير طاقم إسعافي مختص مكون من 35 من المسعفين ومدراء عمليات و 14 مركبة إسعاف من ضمنها 4 مركبات مستجيب أول لتأمين سلامة الجمهور.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد صالح الهاجري استكمال كافة الاستعدادات لتأمين احتفالات استقبال العام الجديد بالمناطق الشمالية، وجاهزية مختلف الفرق الإسعافية المشاركة في تأمين الحدث الاحتفالي الضخم الذي تشهده إمارة رأس الخيمة سنوياً بهذه المناسبة. كما حث الهاجري أفراد الجمهور على الاستمرار في توخي الحذر واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بما يشمل الحرص على ارتداء الكمام والحفاظ على نظافة اليدين والتباعد الجسدي.

يذكر أن الإسعاف الوطني يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في المناطق الشمالية (الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة) عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى. ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة من خلال رقم طوارئ الإسعاف 998 والتطبيق الإلكتروني NA998.



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