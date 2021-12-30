الامارات | شرطة المنطقة الشرقية تلقي القبض على عشرة أشخاص من شبكة إجرامية تخصصت بسرقة الاسلاك الكهربائية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المنطقة الشرقية تلقي القبض على عشرة أشخاص من شبكة إجرامية تخصصت بسرقة الاسلاك الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية في إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة من القبض على شبكة اجرامية ضمت عشرة أشخاص تخصصت بسرقة أسلاك كهربائية من مواقع مختلفة قيد الانشاء.

ويأتي ذلك في أعقاب عدد من البلاغات التي وردت إلى إدارة شرطة المنطقة الشرقية، تفيد بتعرض عدة مواقع انشائية بمدينة خورفكان للسرقة من قبل مجهولين.

وعلى ضوء البلاغات الواردة تم تشكيل فريق أمني للبحث والتحري بهدف الكشف عن مرتكبي هذه السرقات، ومن خلال جمع المعلومات حول المواقع المسروقة، والأسلوب الجرمي المتبع في ارتكاب هذه السرقات، توصل الفريق إلى المعطيات التي قادت إلى الكشف عن الجريمة بعد أن لاحظ أحد الحراس وجود مجموعة من الأشخاص داخل الموقع الانشائي الذي يشرف على حراسته يحاولون اتلاف أحد الكابلات الكهربائية، وبدوره قام بالإبلاغ عن الواقعة وإفشال مخططاتهم مما جعل مرتكبو الجريمة يلوذوا بالفرار تاركين خلفهم أداة الجريمة، وكانت الأجهزة الأمنية تقف لهم بالمرصاد.

و بعد تكثيف الجهود والمتابعة الدقيقة لرجال التحريات والمباحث الجنائية ورصد التحركات في المواقع التي ارتكبت بها جرائم السرقة تمكن الفريق الأمني من تحديد هوية خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في هذه القضية، وتمت ملاحقتهم والقبض عليهم وبمواجهتهم بالتهمة المنسوبة إليهم أقروا بقيامهم بسرقة الاسلاك الكهربائية.

وبجهود رجال التحقيق الجنائي في الاستدلال تبين بتورطهم بقضايا سرقة مشابهة والتوصل الى وجود عصابات أخرى تقوم بالسرقة بنفس الأسلوب الجرمي ، وفي ظل البيانات المتوفرة تمكن الفريق من القبض على خمسة أشخاص آخرين بعد اعداد كمين لهم، وخلال التحقيق تبين أنهم جزء من شبكة متخصصة في سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية من مواقع قيد الانشاء وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم اعترفوا بها جميعاً كاشفين عن أدوارهم التي ينفذونها في عملياتهم الإجرامية إضافة إلى الأماكن التي يستخدمونها لإخفاء المسروقات ، وبناءً على اعترافاتهم تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية المقدم سعيد خلفان النقبي أن سرقة الأسلاك الكهربائية والنحاسية أصبحت تثير قلق أصحاب المنشآت قيد الانشاء والشركات المعنية في هذا المجال، وطالب المؤسسات والشركات بأن تضاعف اهتمامها في حماية ممتلكاتهم الخاصة من السرقة.

مشيراً أن القيادة العامة لشرطة الشارقة أطلقت حملة توعوية أمنية استهدفت أصحاب المنشآت تحت الإنشاء بهدف توعيتهم باتخاذ اشتراطات الأمن والسلامة المتعلقة بحماية المواقع قيد الإنشاء من جرائم السرقة والتدابير الوقائية الواجبة اتباعها التي تمثلت في وضع حارس دائم بالموقع ، والالتزام بحفظ المواد الانشائية والمعدات في مكان آمن، إلى جانب استخدام كشافات الإضاءة حول موقع المنشأة لتسهيل مراقبتها أثناء الفترة المسائية.

ودعا رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية أصحاب المنشآت تحت الإنشاء ضرورة رفع الوعي والالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للحد من السرقة، والابلاغ عن أي تحركات مشبوهة حول الموقع عبر الاتصال على غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية 092370000 للحالات الغير طارئة أو من خلال خدمة حارس عبر تطبيق القيادة العامة لشرطة الشارقة.

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