الامارات | مواقف أبوظبي و نظام "درب" مجانية خلال عطلة رأس السنة الميلادية

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف أبوظبي و نظام "درب" مجانية خلال عطلة رأس السنة الميلادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة، وأوقات عمله، وساعات تطبيق نظام "درب" للتعرفة المرورية، ومواعيد عمل حافلات النقل العام، وخدمات العبارات، خلال عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2022.

أوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال عطلة رأس السنة الميلادية، وذلك يوم السبت الموافق 1 يناير 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022. إلى ذلك يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقات "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

خدمة "مواقف"

ستكون رسوم المواقف السطحية مجانية يوم السبت الموافق 1 يناير 2022، وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022، كما سيكون الوقوف مجاني في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 خلال العطلة الرسمية.

وفي هذا السياق نوه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

نظام "درب" للتعرفة المرورية

أعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال العطلة وذلك يوم السبت الموافق 1 يناير 2022، على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 في ساعات الذروة وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

خدمات النقل العام

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل وسائل النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز بأن خدمات حافلات النقل العام ستعمل حسب الجدول الزمني الموحد طوال أيام الأسبوع وذلك بحسب التحسينات الأخيرة على شبكة النقل العام. كما ستستمر خدمات النقل البحري العام بين مرسى جبل الظنة وجزيرة دلما، وبين جزيرتي السعديات والعالية وفقاً لجدول المواعيد المتبع حالياً.

للاطلاع على المواعيد خدمات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي.

كما يناشد المركز مستخدمي وسائل النقل العام بعدم التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء استخدام الحافلة أو العبارة وضرورة التأكد مسبقاً عبر تطبيق دربي من مواعيد الرحلات بهدف تجنب الانتظار في المحطات.

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