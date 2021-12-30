الامارات | إصدار شهادات الميلاد للمواليد الجدد رقمياً في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار شهادات الميلاد للمواليد الجدد رقمياً في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، بالتعاون مع منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة " تم"، عن البدء في إصدار شهادات الميلاد للمواليد الجدد رقمياً في الإمارة، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي والتميز في خدمات القطاع الحكومي في أبوظبي.

وتنضم خدمة إصدار شهادات الميلاد الرقمية إلى باقة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية المتوفرة على منصة "تم"، حيث تقوم المنشأة الصحية بإصدار إشعار عن الولادة عبر المنصة، ليتم بعد ذلك إخطار ولي أمر المولود بخطوات التسجيل والدخول وإضافة الوثائق المطلوبة رقمياً ودفع الرسوم والحصول على النسخة الرقمية من شهادة الميلاد.

ويبدأ العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة اعتباراً من 30 ديسمبر 2021 وتنطبق على المواليد الجدد والراغبين في إصدار شهادة ميلاد إضافية للمواليد سابقاً في أي من مستشفيات الإمارة.

وفي هذا الصدد، قال وكيل دائرة الصحة- أبوظبي الدكتور جمال الكعبي "بصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، تواصل دائرة الصحة جهودها ضمن استراتيجية التحول الرقمي في القطاع الرعاية الصحية في الإمارة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية والمساهمة في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية بما يحقق المزيد من التميز والكفاءة في منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، حيث يسعدنا العمل جنباً إلى جنب مع هيئة أبوظبي الرقمية لرقمنة المزيد من الخدمات وإدراجها في منصة "تم" وجعلها متاحة لسكان الإمارة بكل سهولة ويُسر، وذلك بالاستناد إلى البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تحظى بها أبوظبي."

وقال المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية الدكتور محمد عبدالحميد العسكر: " نحن سعداء بهذا الإنجاز الذي يعتبر نتاجاً للتعاون المثمر والبناء بين هيئة أبوظبي الرقمية ودائرة الصحة - أبوظبي، ويدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، حيث تنضم خدمة إصدار شهادات الميلاد الرقمية إلى أكثر من 700 خدمة حكومية يمكن إنجازها رقمياً عبر منصة "تم" بكل سهولة ويسر. وأضاف العسكر: " تواصل هيئة أبوظبي الرقمية جهودها بالتعاون مع الجهات الحكومية لتقديم وتمكين ودعم منظومة حكومية رقمية استباقية ومتخصّصة ومتكاملة وآمنة، تقوم على تسخير التكنولوجيا والحلول الرقمية المبتكرة لتقديم خدمات حكومية تفوق توقعات المتعاملين، وتخدم مسار التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي."

وكان يتم في السابق إصدار شهادات الميلاد عبر مكاتب تتواجد في مختلف المنشآت الصحية في الإمارة، الأمر الذي كان يتطلب حضور ولي أمر المولود بشكل شخصي للمكتب مع كافة الوثائق المطلوبة.

ويتعين على ولي الأمر إصدار شهادة ميلاد، التي تُعد من متطلبات إصدار تأشيرة الإقامة للمولود الجديد، خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

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