الامارات | 2234 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 775 حالة.. ولا وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 2234 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 775 حالة.. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‌‎سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 2234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 775 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا»، كاشفة عن عدم تسجيل أية حالات وفاة من تداعيات الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لها وعزلهم، تم إجراء 448 ألفاً و50 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎ وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 2234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 757 ألفاً و145 حالة. وأعلنت عن عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبقى عدد الوفيات في الدولة 2160 حالة.

‌‎وكشفت عن شفاء 775 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 743 ألفاً و340 حالة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 37 ألفاً و695 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 22 مليوناً و574 ألفاً و541 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 228.25 جرعة لكل 100 شخص.

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