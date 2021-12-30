الامارات | «تحدّيات الزاجل» للصقّارة تنطلق غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدّيات الزاجل» للصقّارة تنطلق غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً (الجمعة) بمنطقة بدع العشوش، النسخة الثالثة من بطولة «تحدّيات الزاجل» للصقّارة التي ينظمها مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لنادي تراث الإمارات، بمشاركة 75 صقّاراً تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات تتنافس كل مجموعة يوم الجمعة من كل أسبوع حتى 14 يناير المقبل.

وقال الباحث في التراث الشفهي بمركز زايد للدراسات والبحوث رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، مسلم العامري، إن النجاحات التي حققتها النسختان السابقتان للبطولة كانت حافزاً لاستمرارها وتطوّرها. وبيّن أن «الهدد» في هذه النسخة سيكون على الحمام الزاجل «أم عشر»، وأن الفائز من كل مجموعة سيتوّج بالجائزة، فيما سيكون متاحاً لمتسابقين من كل مجموعة التنافس على جائزة «هدد التحدي».

وأشار العامري إلى أن تنظيم بطولات الصقّارة يأتي تحقيقاً لرسالة نادي تراث الإمارات في الحفاظ على الموروثات ونشر الاهتمام بها، وعلى رأسها الرياضات التراثية المختلفة التي تجد عناية خاصة من النادي، من أجل تعريف الأجيال الحديثة بها.

ونوّه إلى تنظيم النسخة الثانية من بطولة «الصقّار الناشئ» التي ستقام بتاريخ 19 يناير المقبل بهدف تشجيع الشباب وتحبيبهم في هذه الرياضة التراثية، ومنحهم الفرصة لاكتساب المهارة فيها وإبراز مواهبهم. مشيراً إلى أن «الهدد» في هذه البطولة سيكون على حمام عادي «أم عشر».

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