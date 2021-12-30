الامارات | تقديم 2035 جرعة ثالثة لكبار المواطنين والمقيمين معهم في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 2035 جرعة ثالثة لكبار المواطنين والمقيمين معهم في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز خدمات كبار السن في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة لـ«الإمارات اليوم» بأنه تم تطعيم 9966 شخصاً من كبار المواطنين والمقيمين معهم بإمارة الشارقة والمناطق التابعة لها بالجرعات الأولى والثانية والثالثة من لقاح «كوفيد-19»، منهم 2035 شخصاً أخذوا الجرعة الثالثة الداعمة، بهدف ضمان سلامتهم.

وأكدت مدير مركز خدمات كبار السن في الدائرة، خلود آل علي، أنه تم تقديم 19 ألفاً و906 جرعات لكبار المواطنين وذوي الإعاقة وذويهم شملت الجرعات الأولى والثانية والثالثة من لقاح «كوفيد-19» في الشارقة والمناطق التابعة لها، ضمن حملة مجتمعية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دعماً لجهود الدولة الرامية للحد من انتشار الفيروس، واستهدفت الحملة كبار المواطنين وذويهم المقيمين معهم.

وأضافت أن الدائرة لاتزال تتلقى طلبات الحصول على الجرعة التنشيطية، إذ يجري 25 فريقاً من مركز خدمات كبار السن بمدينة الشارقة وخورفكان ودبا الحصن وكلباء والحمرية والذيد والمدام والبطائح ومليحة، زيارات منزلية إلى هذه الفئات، والتي تتضمن فحص الحالة وقياس مؤشراتها الحيوية قبل إعطاء اللقاح، فيما تواصل أطقم العمل متابعة الحالة على مدار الساعة للاطمئنان على سلامتها، مؤكدة أن خدمة التطعيم المنزلي تسهل الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة للقاح (كبار المواطنين، وذوو الهمم، والمرضى النفسيون، وذووهم).

وقالت آل علي إن وحدات الرعاية المنزلية لتطعيم كبار المواطنين بمنازلهم في كل الإمارة والمدن التابعة لها تعمل على تعزيز صحة وسلامة المجتمع.

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